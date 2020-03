59enne di Cingoli positiva al Covid-19, ricoverata in terapia intensiva

CINGOLI – È ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Jesi una 59enne di Cingoli positiva al COVID-19. Il test, come ha confermato anche il vice sindaco Filippo Saltamartini, è stato confermato dall’Istituto superiore della sanità dopo l’esito arrivato dal tampone. La donna, residente in una frazione del Comune di Cingoli, si trova attualmente al Carlo Urbani. Il suo caso è stato per questo motivo probabilmente conteggiato tra quelli della provincia di Ancona e non del maceratese, dato che il territorio di Cingoli fa parte dell’Area Vasta 2. I familiari sono stati messi in quarantena a casa, l’Amministrazione comunale sta prendendo provvedimenti insieme all’Asur per capire che misure di contenimento adottare sul territorio.

Crescono intanto i numeri del contagio sul territorio regionale. Secondo quanto comunicato dal Gores,questa mattina erano 124 i tamponi risultati positivi al COVID-19, su un totale di 413 effettuati.

I casi positivi nella provincia di Pesaro Urbino sono 100, nella provincia di Ancona sono 19, nella provincia di Macerata sono 2 e nella provincia di Fermo sono 3.