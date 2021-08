A casa un etto di eroina e boccette di metadone, arrestato pusher | Password Magazine

ANCONA – I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno tratto in arresto un disoccupato 49 enne italiano trovato in possesso di circa un etto di eroina, di cui una parte pronta per essere spacciata al dettaglio ed altra ancora in ovuli da confezionare, per essere immessa nel mercato anconetano.



L’uomo è stato fermato in tarda mattinata, dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, all’uscita di casa, mentre si apprestava a dare inizio alla propria attività illecita.

Subito dopo i poliziotti lo hanno sottoposto ad una perquisizione presso la propria abitazione, rinvenendo circa un etto di eroina, divisa in un ovulo, diversi involucri, numerosi dosi singole termosaldate, materiale atto al confezionamento e allo spaccio dello stupefacente, nonché denaro contante ritenuto il provento dell’attività delittuosa e comprovante un’avviata e fiorente attività di spaccio nella città dorica.

Gli agenti rinvenivano inoltre diverse boccette di metadone.

Visti i gravi indizi di reità emersi a suo carico, l’uomo veniva dichiarato in arresto dai poliziotti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dorica, in attesa del giudizio direttissimo.