A colazione …sfiziamoci con i golosi toast | | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Anche il mese di agosto lo stiamo archiviando per entrare nel mese di settembre che sempre segna la ripresa di tutte le attività!

Non sempre al mattino si trova l’energia giusta per uscire dal letto e allora ecco che Vi lascio una proposta sfiziosa di semplici ma gustosi toast che potete scegliere se preparali in versione dolce oppure salata.