A faccia a faccia con il ladro che ruba dai vicini: paura a Moie | Password Magazine

MOIE – Torna a casa e si imbatte a faccia a faccia con il ladro che tentava di rubare nell’appartamento della vicina. È accaduto a Moie, nella serata di martedì, in una palazzina di via Salvo d’Acquisto.

Una donna, rientrando a casa intorno alle 19, dopo aver fatto la spesa, raggiungeva il garage per parcheggiare l’auto: «Con la spesa in mano, risalendo dai garage mi sono imbattuta con un ragazzo alto e magro. Mi sono accorta che indossava un cappello di lana e che guardava verso l’orto dietro casa, avanti al cancello, per niente illuminato» racconta la donna a Password. I due si scrutano, l’uomo non se ne va. Dovendo passare di lì, la donna preoccupata tentenna e decide di chiamare a casa: «Ho telefonato il mio compagno dicendogli di affacciarsi subito al balcone di dietro. Così ha fatto e quell’uomo se n’è andato».

Purtroppo però i ladri erano almeno in due: «Ho notato un’auto grigia con un giovane dentro che, appena mi ha visto, si è accovacciato sul sedile». Poi lentamente, i due individui sospetti se ne sono andati.

La donna ha creduto di essere intervenuta in tempo prima che i presunti criminali riuscissero nel furto.

«Purtroppo – aggiunge – mezz’ora dopo l’accaduto suona al campanello la nostra vicina del piano di sopra piangendo. È una signora anziana che abita da sola, al secondo piano, e ci racconta che i ladri erano stati a casa sua».

I criminali si erano arrampicati fino al secondo piano e con un piede di porco avrebbero aperto il finestrone. Il bottino per fortuna non sarebbe stato ingente: sono riusciti solo ad aprire qualche cassetto e poi sono scappati, forse perché interrotti proprio dall’arrivo della vicina che ha notato la presenza sospetta del complice che presumibilmente faceva da “da palo”.

La donna ha raccontato tutto ai carabinieri, intervenuti sul posto, fornendo elementi utili alle indagini.