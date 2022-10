A Jesi inaugura Progetto Infissi, sabato il taglio del nastro - Password Magazine

JESI – A Jesi arriva la professionalità artigiana di Progetto Infissi, produttori di serramenti con sede a Civitanova Marche. Un’impresa di famiglia dal 1962. Guidata da Gilberto Micucci, insieme alla sua famiglia e fidati collaboratori, Progetto Infissi è una azienda, o meglio una fabbrica come ama definirla lo stesso fondatore – apprezzata per la produzione di infissi e serramenti in PVC e in alluminio di elevata qualità tecnica e funzionale, specialista del Made in Italy.

Sabato 8 ottobre, inaugurazione del nuovo showroom dell’azienda di Civitanova Marche

L’impegno di Micucci è lo stesso sin dalla fondazione, ovvero garantire un prodotto di qualità a tutti i clienti per conquistarne fiducia e rispetto. In azienda, Gilberto Micucci da subito incuriosito e appassionato del mondo degli infissi, si mette subito alla ricerca di materiali innovativi e tecniche all’avanguardia.

Dopo anni di esperienza maturata nel settore, Progetto Infissi ha deciso di concretizzare il proprio impegno intraprendendo una nuova sfida lavorativa a Jesi, uscendo dai confini della città di origine, Civitanova Marche, per rispondere alle esigenze abitative della Vallesina.

Sabato 8 ottobre, dalle ore 16, ci sarà l’evento inaugurale del nuovo showroom in Viale della Vittoria 32/g, alla presenza del sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo.



Un’esposizione elegante e accogliente, moderna e curata, in cui ascoltare le esigenze di clienti privati e di professionisti del settore casa, e dove sarà possibile toccare con mano la qualità dei prodotti proposti dalla Progetto Infissi. Finestre in PVC e alluminio, il nuovo profilo legno/alluminio, persiane, portoni e porte interne. Sarà interessante scoprire le nuove collezioni, trovare tanti spunti e idee per il tuo progetto abitativo. Soluzioni dal design innovativo e all’insegna del risparmio energetico.

Lo showroom sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, il mercoledì e il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30. Disponibili anche su appuntamento.