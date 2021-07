A Jesi «Mancio muntobé»: caroselli in strada fino a tarda notte | Password Magazine

JESI – «Mancio muntobé». La città di Jesi è orgogliosa del suo concittadino, il Ct degli Azzurri Roberto Mancini che ha traghettato l’Italia alla vittoria degli Europei. In tanti sono scesi ieri in strada a festeggiare il trionfo dell’Italia a Wembley nella finale contro l’Inghilterra. I caroselli sono proseguiti fino a tarda notte, con bandiere, clacson, carri, cori, fuochi di artificio e trombette. Non sono mancati i danni: c’è chi ha spaccato le sedie dei locali, chi è salito in piedi sulle auto in sosta e anche chi ha sradicato la segnaletica di ‘via Inghilterra‘, trasportandola fino ai giardini pubblici ed esibendola come un trofeo davanti alla folla vittoriosa…

Proprio ai giardini di viale Cavallotti, sono apparsi anche striscioni come quello esibito da un gruppo di giovani salito sul monumento ai Caduti in cui campeggiava la scritta ‘Brexit Level Completed 100%’. E poi tutti a saltare al grido di “Chi non salta, un inglese è, è…”. A presidiare sull’ordine pubblico, ai giardini pubblici, pattuglie della Polizia di Stato.

La festa si è accesa in tutti quartieri della città, anche in centro, al PalaTriccoli (dove era stato allestito un maxischermo) o al Prato, alla parrocchia di San Sebastiano, nel campetto dove è cresciuto Mancini. Qui la serata è stata scandita dalle tre P: preghiera, porchetta e pallone. Prima la messa, alle 19.30, poi i panini e infine il maxischermo per guardare la partita fino alla vittoria.

Intanto, questa mattina il sindaco di Jesi Massimo Bacci ha postato l’immagine di Roberto Mancini con la scritta «Mancio muntobé». E chissà se ci sarà modo di festeggiare in città, pandemia permettendo, il ritorno a casa del ct Azzurro che ha unito l’Italia, donando a tutti grandi emozioni.