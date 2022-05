A Jesi torna la Festa della Famiglia | Password Magazine

JESI– Tutto pronto a Jesi per il ritorno della Festa della famiglia, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Organizzata da Comune di Jesi e Asp Ambito 9, con il coordinamento delle associazioni di volontariato, l’evento è in programma sabato 14 maggio ai Giardini pubblici di Jesi di viale Cavallotti e coinvolgerà le famiglie partecipanti dalle 15 fino alle 19.

A ciascun bambino partecipante sarà lasciato, al momento dell’ingresso alla festa, un gadget, come segno di benvenuto. E sempre dalle 15, inizieranno una serie di appuntamenti e attività. Ad aprire il pomeriggio, i tamburi dell’Ente Palio San Floriano. Presentatrice dell’evento sarà Selena Abatelli. Ci saranno poi vari laboratori didattici, una biblioteca a cielo aperto, un laboratorio di letture per famiglie e uno per il riciclo e manualità. Molto importante, anche un laboratorio dedicato alla sostenibilità, in cui si affronterà il tema del green con la spiegazione degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e che vedrà anche il gioco di basket inclusivo con la società New BasketIn Jesi.

Ci sarà poi un appuntamento dedicato al Danzo Natura “L’Albero”: una danza creativa con bambini, ragazzi e famiglie. E ancora lo yoga, giochi per famiglie, caccia al tesoro (con il Museo Federico II° e laboratorio di tamburi), incontri dimostrativi di scherma, e altri che coinvolgono balli e attività medievali dell’Ente Palio San Floriano, origami, arteterapia, giardinaggio, scacchi, palloncini, la baby dance di ColoraTelo. Importante, ancora, l’attività dimostrativa Dae, dedicata alla sensibilizzazione alla defibrillazione precoce.

Dalle 16.30 alle 18.30 spazio allo spettacolo di Bolle di sapone e, nel mezzo, alle 17.30, un’esibizione di Simon Luca Barboni su giocoleria e danza e lo spettacolo di danza Filo battuto, a cura di Cinzia Scuppa e con gli interpreti Leonardo Carletti e Emma Paciotti, con musica dal vivo a cura della violinista Valentina Rossini ed il percussionista Gianni Paciotti.