A Jesi, una via intitolata a Sandro Pertini

JESI – Domenica (23 febbraio), alle ore 10,30, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo e Cultura, Moreno Pieroni, del nuovo Segretario Nazionale del PSI, Enzo Marraio, del Sindaco di Jesi, Massimo Bacci, e delle Autorità Civili e Militari sarà inaugurata in zona Zipa una via intitolata a Sandro Pertini, il Presidente più amato da tutti gli italiani, il più longevo della Repubblica Italiana che rimase in carica dal 1978 al 1985.

La cerimonia si svolgerà con inizio alle ore 10.30 ad un giorno esatto dalla ricorrenza del 30° anniversario della morte del grande statista.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo di Cultura Polita Sandro Pertini di Jesi, fondato nel 1992.

La cerimonia ha ottenuto il patrocinio del Comune di Jesi e la partecipazione della Fondazione a Lui intitolata, voluta dalla moglie, Carla Voltolina. Scomparsa nello stesso anno del suo consorte.

La cerimonia sarà aperta con l’intonazione dell’Inno d’Italia da parte del coro Federico II che chiuderà con l’inno caro al Presidente, Bella Ciao.