A La Fornace i «Martedì da favola» e «Aperitivi letterari» | | Password Magazine

MOIE – Nuova settimana di iniziative alla biblioteca La Fornace di Moie. Domani (martedì 14 luglio), nuovo appuntamento con i “Martedì da favola”, letture ad alta voce per bambini fino a sei anni (con merenda a 3,50 euro facoltativa al Caffè letterario). Giovedì 16 luglio, invece, secondo appuntamento della rassegna “Aperitivi letterari”, gli incontri con gli autori per presentare volumi di recente uscita. Le presentazioni iniziano alle ore 20,30 ma prima di ogni incontro, alle ore 19,30, il Caffè Letterario organizza un aperitivo al costo di 5 euro. In base alle normative legate al Coronavirus, occorre prenotare per partecipare alle iniziative, e lo stesso vale anche per la merenda o l’aperitivo.

L’incontro di giovedì con gli autori vedrà al centro il volume “Colonne d’Ercole. L’ultimo viaggio della Maschera di Ferro” di Pelagio d’Afro. Un libro originale che si interroga su chi sia davvero la Maschera di Ferro. Di quali pericolosi segreti è a conoscenza? Qualunque sia il suo mistero bisognerà oltrepassare le Colonne d’Ercole per svelarlo. Pelagio D’Afro è un autore collettivo composto da Giuseppe D’Emilio, Arturo Fabra, Roberto Fogliardi e Alessandro Papini. Alla loro quarta pubblicazione presentano un romanzo storico dai risvolti gialli.

La rassegna prevede altri tre incontri, ogni giovedì, fino al 5 agosto.