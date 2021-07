A La Fornace incontro su "Celeste e Gaspare: a casa Spontini." | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – “Celeste e Gaspare: a casa Spontini. Ricordi di una mensa europea nella Maiolati di metà ‘800” è il titolo della conferenza in programma lunedì 19 luglio (ore 21), al centro culturale “La Fornace” di Moie, tenuta dal professor Tommaso Lucchetti, storico della cultura gastronomica e docente all’Università di Parma. Un incontro, inserito nell’ambito del Festival Pergolesi Spontini, realizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini in collaborazione con i comuni di Jesi e Maiolati Spontini, che metterà in luce un aspetto insolito e poco approfondito della vicenda umana del grande compositore, quello cioè della tavola e della cucina come momento di condivisione, e che sicuramente offrirà spunti originali, soprattutto dell’epoca e del contesto culturale e sociale in cui è vissuto il Maestro.

«L’intento è coinvolgere tutti i cittadini, non solo i melomani – spiega l’assessora alla Cultura Tiziana Tobaldi – grazie all’approfondimento di un aspetto particolare della vita e dell’esperienza di Spontini. Ma non solo. Lo scopo di questo appuntamento, inserito nel filone spontiniano del cartellone “Percorsi d’estate”, è anche quello di intercettare l’interesse degli operatori enogastronomici, per stimolarli a proporre nei menu delle ricette che possano raccontare il territorio e le sue eccellenze, ma anche il legame con grandi personaggi come appunto Spontini».