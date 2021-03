A Milano parte il vaccino 'drive-in' | Password Magazine

MILANO – In nove ore, duemila vaccini (circa). Sono i dati calcolati per il funzionamento del nuovo drive through di Milano, inaugurato ieri in via Novara nei pressi del Parco Trenno. Si tratta di un hub che permette, seguendo la sequenza di categorie previste dal Piano Vaccinale del Governo, di somministrare la prima dose di vaccino in poco tempo dall’automobile. Il drive-in del capoluogo lombardo è l’area dedicata ai vaccini (e ai tamponi) più grande d’Italia con quasi 2.000 metri quadri di spazio occupato più quasi altri 20.000 a disposizioni per i parcheggi. Il sito vaccinale è stato realizzato dalla Regione Lombardia e dal Ministero della Difesa.

L’hub è aperto sia alle somministrazioni delle dosi di vaccino (con annessa dimostrazione della chiamata) che per i tamponi. La logistica prevede un totale di otto colonne per le vetture divise in due dedicate all’iniezione del vaccino (che da martedì 16 diventeranno 4) e altre sei dove si possono svolgere le operazioni di screening (con tamponi rapidi e molecolari). Sono stati calcolati circa 20 minuti per fare il vaccino (tempo di chiamata, scendere dall’auto, poi 15 per attendere che non ci siano reazioni nello spazio ricavato nel parcheggio). Il driv-in è attivo dalle 8:30 fino alle 17:30 e lavora a orario continuato per nove ore.

Presenti all’inaugurazione sia il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che il governatore della Lombardia Attilio Fontana e anche Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano. Secondo quanto spiegato dall’agenzia di stampa ANSA, a Milano, anche altre postazioni in precedenza utilizzate solo per i tamponi – come il drive in through – sono in procinto di essere convertite in centri vaccinali.

Riguardo il nuovo sistema vaccinale del Trenno Fontana ha dichiarato: «La nostra battaglia per sconfiggere il virus passa anche da qui. I centri sono pronti, le strutture sono pronte e l’organizzazione è pronta. Ci servono però i vaccini, tutti i vaccini possibili e il personale sanitario che ci hanno promesso da Roma. Solo così potremo veramente accelerare».