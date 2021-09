A Moie, appuntamento con le «Emozioni» all'Essenziale | Password Magazine

MOIE – Chiamale se vuoi…Emozioni. Mercoledì, alle 21,15, presso l’Erboristeria “L’Essenziale” di Moie si è tenuto il secondo incontro, dopo il sold out del primo, con Lucia Sabbatini titolare di Seshen Ritorno alla Vita. Operatrice del benessere, massaggiatore olistico e sportivo ha condotto per mano la platea attraverso un primo approccio su come riconoscere i sintomi dello stress che ormai sta diventando quasi un compagno di vita per un gran numero di persone più o meno consapevoli di soffrirne.

La conoscenza porta alla soluzione dei problemi e soprattutto parlarne e chiedere aiuto a professionisti invece che affidarsi ai tanti “me l’ha detto … l’ho letto … ne parlavano su …” è fondamentale, questa la raccomandazione fatta da Lucia.

Garbo, pacatezza e semplicità nell’esposizione hanno reso la serata piacevolissima.

Non sono mancati i profumi e le essenze che Paola Cuicchi titolare dell’Erboristeria L’Essenziale ha fatto apprezzare e conoscere ai presenti omaggiati di un braccialetto profumato con un’essenza scelta da lei in base alla tipologia e alla personalità di chi lo riceveva.

Questo è il quarto appuntamento del format “Emozioni” che ha preso vita da un’idea di Paola: quella di fare del suo negozio un punto di ritrovo e di dialogo tra le diverse realtà di Moie e del territorio della Vallesina.

Il primo dei quattro ad inaugurare la serie è stato quello di Lucia , a seguire il momento magico e pieno di incanto in compagnia di Silvia Segnan che con le sue foto e poesie ha reso bellissimo il pomeriggio dell’8 settembre.

Il terzo appuntamento che ha coinciso con la fiera di Sant’Anna ed ha visto come protagoniste le socie di Noi di Creart con le loro meravigliose creazioni.

Comunicazione e logo del format sono stati curati da Gianna Scortechini di Studio Gamma che negli appuntamenti dell’8 e 9 settembre ha presentato le sue carte e i suoi prodotti e100% eco-friendly perfettamente in linea con il contesto che Paola Cuicchi offre a chi partecipa ai suoi incontri.

Presto sarà comunicata la data di un nuovo incontro, naturalmente come per gli altri occorrerà la prenotazione nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

G.S.