A Moie taglio del nastro per 'Oltrenatura'. Il sindaco: «Segnale di rilancio» | Password Magazine

MOIE – Inaugurata nella mattinata di sabato 17 luglio Oltrenatura, la nuova attività commerciale a Moie, in via Risorgimento 125/A. Al taglio del nastro, con la titolare Chiara Dolciotti, il sindaco Tiziano Consoli che ha sottolineato come questo nuovo esercizio rappresenti un bel segnale di rilancio economico ed ambientale.

Oltrenatura, situato nella location che per molti anni è stata dello storico esercizio ”L’angolo della lana”, propone infatti cosmetica naturale, detergenza naturale per la persona, per la casa e prodotti per la prima infanzia. Un nuovo inizio, dunque, ricco di novità e di entusiasmo perché, recita lo slogan scelto da Oltrenatura, “guardare alla bellezza della natura è il primo passo per purificare la mente”.