A Monsano la decima edizione del Premio Vallesina | Password Magazine

MONSANO – È stata ufficialmente presentata, presso la sala Consiliare del Comune di Monsano, la decima edizione del Premio Vallesina.

L’evento è stato introdotto da Agnese Testadiferro, che quest’anno condurrà la serata di gala, alla presenza del sindaco di Monsano Roberto Campelli che è anche presidente del Premio, dell’Ing. Claudio Bocchini presidente della Commissione di valutazione dei curricula e di Luca de Minicis, dello studio dmpconcept, direttore artistico dell’iniziativa.

L’edizione di quest’anno si terrà il 21 giugno e per la prima volta sarà trasmessa in streaming nei canali social Facebook e YouTube dell’Associazione Premio Vallesina. Nella ricorrenza del ventennale, la serata sarà proposta in una veste innovativa che permetterà di raggiungere, grazie alla tecnologia, un pubblico molto più vasto rispetto a quello che avrebbe potuto ospitare in presenza la piazza, necessariamente ridimensionato a causa delle limitazioni per l’emergenza sanitaria. Per gli organizzatori questo è stato il modo di reagire alle avversità, trasformando una situazione critica in una grande opportunità di crescita. Anche la scelta della data non è stata casuale, perché coincide con una ricorrenza molto particolare. Il 21 giugno infatti viene celebrata, in 120 nazioni, la Festa della Musica che mobilita milioni di artisti in tutto il mondo. Ma è anche il Solstizio d’Estate, giorno che segna ufficialmente l’inizio della bella stagione.

Per il presidente Roberto Campelli, che ha ringraziato i comuni soci e le aziende che sostengono la manifestazione, si tratta di: “una decima edizione sofferta e rimandata dallo scorso anno, che si svolgerà con una nuova modalità che speriamo possa raggiungere un vasto pubblico. Abbiamo voluto dare continuità alla manifestazione anche se in modo diverso. In questo ultimo periodo, purtroppo, abbiamo dovuto salutare per l’ultima volta alcuni grandi amici del Premio, come il direttore artistico Giuliano De Minicis, i componenti della commissione esaminatrice Giannetto Rossetti e Riccardo Ceccarelli, il dott. Sergio Cascia, la professoressa Gilia Volpotti e Sandro Paradisi uno dei soci fondatori del “Premio”.

Siamo felici che tra i premiati ci sia un cittadino di Monsano, il musicista Massimiliano Donninelli che si esibirà con il suo strumento”.

Il direttore artistico Luca De Minicis, non ha nascosto la sua emozione e ha ricordato i numerosi “dietro le quinte” delle diverse edizioni del Premio curate dal padre, a cui ha partecipato sin dalla tenera età. “Sono certo che la modalità innovativa dello streaming ci assicurerà un pubblico vasto e la diffusione in un territorio ampio. Sicuramente saranno molto attrattivi anche gli ospiti di livello che si alterneranno sul palco come il cantante lirico David Mazzoni, il sassofonista Massimiliano Doninelli e il cantore della tradizione popolare Gastone Pietrucci”.

Il presidente della commissione ing. Claudio Bocchini ha quindi presentato i premiati leggendo i rispettivi curricula: Laura Pentericci, astrofisica di Jesi (per le professioni); Edoardo Borgiani, ingegnere biomedico, di Maiolati Spontini (per la ricerca); azienda Apra Informatica di Jesi (per l’imprenditoria); Massimiliano Donninelli, musicista e compositore, di Monsano (per la cultura); Giuseppe Cormio, giornalista e dirigente sportivo, di Jesi (per lo sport). Bocchini ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla commissione, che era stato preparato per lo scorso anno quando però non è stato possibile organizzare l’evento.

Infine, il fondatore Nicola Di Francesco ha ricordato che nelle ultime tre edizioni sono stati introdotti i ‘premi speciali’ per i giovani ricercatori, espressione della grande qualità dell’offerta formativa delle scuole superiori del territorio.