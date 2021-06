A Morro D'Alba, Luca Violini per un «giallo» in surround | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Sabato 5 giugno alle ore 21.15 Morro D’Alba ospiterà in piazza Barcaroli, uno spettacolo di Radioteatro in surround, del doppiatore Luca Violini, inserito nel Festival culturale del giallo e del noir “Lacrima in giallo”.

L’artista proporrà un giallo, liberamente ispirato ad un racconto di Agatha Christie:

“L’ULTIMO RITO PER ASTARTE” Delitto al Tempio della Dea della Luna”

Una Notte di Luna piena.

Un gruppo di amici in vena di scherzi.

La furia di una Dea.

All’inizio del ventesimo secolo, un eterogeneo gruppo di amici si riunisce nella villa di campagna di sir Richard Haydon, un ricco possidente inglese in cerca di una platea compiacente per i propri strani passatempi.

Nel bel mezzo del Parco Archeologico del Dartmoor, tra le fronde di un bosco millenario, è conservato un segreto, vecchio di secoli, che trasformerà un semplice scherzo in una tragedia dai risvolti apparentemente sovrannaturali.

Toccherà al Reverendo Pender, uno degli ospiti di Haydon, condurre gli spettatori attraverso gli eventi fino alla sorprendente rivelazione finale.

Il suono è di Riccardo Vitali e la Regia dello stesso Violini.

(Il costo del biglietto d’ingresso è: 8 euro intero e 5 euro ridotto ( residenti e minori di 14 anni). Si assicurano tutte le prescrizioni anti contagio. Per info e prenotazioni: 320.5623974).