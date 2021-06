A Pesaro il murale simbolo della lotta al Covid: raffigurata anche la jesina Chechile | Password Magazine

«Ora guardiamo con speranza al futuro – fa sapere il sindaco Matteo Ricci -. Pesaro ricorda per sempre chi ci ha lasciato e chi ci protetto dal Covid-19. Un murale di circa 40 metri, diviso in 7 spot, realizzato dall’artista Tony Cuboliquido, in arte posizionato di fronte ad uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid-19: l’Ospedale San Salvatore».

Unper tutti coloro che hanno combattuto in questi difficilissimi mesi contro un nemico invisibile, dando l’esempio: «Medici, infermieri, operatori sanitari, che hanno lottato per la nostra salute. Nessuno dimenticherà ciò che avete fatto per la comunità. Lo scorso anno siamo stati, abbiamo perso tantissimi cari e il dolore più grande è stato proprio quello di non poterli salutare. Una tragedia immane, uno strazio. Oggi, viviamo un clima diverso la campagna di vaccinazione sta dando i suoi frutti, l’invito è quello a vaccinarsi perché per sconfiggere il virus non c’è altra possibilità: la partita si vince raggiungendo l’immunità di gregge. Grazie al 28°Reggimento, al Ministero della Difesa per questa bella opportunità che ci ha dato, all’artista, a Massimiliano Santini che ha trovato un luogo simbolico forte e spettacolare».