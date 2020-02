A Poggio San Marcello, Leonardo Da Vinci raccontato ai bambini

POGGIO SAN MARCELLO – Domenica al teatro comunale di Poggio San Marcello, alle ore 17.15 la compagnia pesarese Teatro dei Bottoni metterà in scena “Le storie di Leo”; uno spettacolo educativo e divertente dedicato ai più piccoli, che si apre con due restauratrici di opere d’arte che invitano il pubblico a scoprire le opere del grande maestro Leonardo da Vinci percorrendo insieme un viaggio “supersonico” e fantasioso nella Firenze del 1500.

Come per magia, il pubblico si ritrova nella cucina di Leonardo da Vinci, in compagnia di Monna Fiorenza e Monna Angelina, balia del grande artista la prima e sorella del suo aiutante di Bottega, Gian Giacomo Caprotti, la seconda. Le due si ritrovano a discutere vigorosamente su chi sia il migliore tra i due artisti e, nel farlo, svelano al pubblico alcuni dettagli della vita del pittore e

inventore toscano, di cui nel 2019 si celebra il cinquecentenario dalla morte, avvenuta il 2 maggio 1519. Lo spettacolo utilizza la tecnica del teatro d’attore e del teatro di figura; nello spazio scenico verranno posizionate stampe delle opere d’arte di Leonardo.

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione con il Sistema bibliotecario Esino Mare e fa parte del progetto “Leo eclettico lettore”, un percorso itinerante, finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, finalizzato alla promozione della lettura, rivolto a bambini e ragazzi.