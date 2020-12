A San Paolo di Jesi, in piazza l'Albero si illumina con il tricolore | Password Magazine

SAN PAOLO DI JESI – Si accendono le luminare a San Paolo di Jesi. In piazza Ricci, davanti la sede comunale, i volontari della Pro loco hanno allestito un albero di Natale speciale, frutto di tanto lavoro e impegno.

Si tratta di un Albero dal design innovativo: alto 8 metri su base di 4, è costruito interamente in legno ed illuminato a led con il tricolore italiano, simbolo di speranza e resilienza per tutta la comunità: «Il vero messaggio del Natale – si legge sulla pagina dell’associazione – è che noi tutti non siamo mai soli».

Alla base dell’Albero è stata costruita una casetta di legno che ospita all’interno un presepe. Il tutto su iniziativa della Pro Loco di San Paolo di Jesi: «Siamo un piccolo gruppo di giovani, dai 30 ai 40 anni, guidati da un presidente speciale, Marco Tozzi, che mette dedizione e impegno – ci dice una volontaria – Ogni anno ci occupiamo della costruzione dell’albero e del presepe con grande cuore e passione».

La sera della vigilia, prima del coprifuoco, la Pro loco offrirà alla comunità vin brulé, cioccolata calda, panettone e pandoro, nel rispetto delle norme anti covid, per uno scambio di auguri di Natale.