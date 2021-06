A tu per tu con Pietro Piva, ideatore di "Fieri Mostri" | Password Magazine

JESI – A tu per tu con Pietro Piva, l’attore che ha ideato e curato il laboratorio teatrale Fieri Mostri, un percorso per portare in scena le creature dell’Inferno di Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte del poeta, dedicato ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni e svoltosi nelle scorse settimane al Campo Boario, in collaborazione con Jesi Cultura e Turismo, Biblioteca Planettiana di Jesi e Palazzo Pianetti.

Che cosa è Fieri Mostri?

Pietro Piva: « Fieri Mostri è un progetto che ho proposto alla rete museale di Jesi. Sono un libero professionista nel campo della recitazione, sono attore e lavoro con laboratori spesso, ho proposto quello che faccio alla comunità. Ho pensato di affrontare la questione dantesca con i ragazzi dagli 11 ai 17 anni, partendo dall’Inferno dantesco e dai mostri della Divina Commedia. I mostri sono una chiave affascinante per un ragazzo e chiedono di mettere in gioco determinate energie, un corpo che non è quotidiano ma mostruoso, una voce che non è quotidiana ma selvatica; tutto ciò ti porta fuori dalla quotidianità, che è quello che richiede l’attività teatrale e spesso è ciò di cui abbiamo bisogno. Ciò che ha che a fare con le nostre attività quotidiane può essere un vaccino fertile per la nostra immaginazione, ma dall’altro lato ci può inchiodare ai nostri cliché».

Come è stato strutturato il laboratorio teatrale?

PP: «Non si usano metodi, ci si prepara prima studiando sia il materiale, in questo caso Dante, sia le situazioni. Si scelgono le domande da porre e si cerca di tradurle sul piano pratico: è quello che fa un regista. Non c’è mai la rappresentazione di un sentimento o un concetto puro a teatro, ma la sua traduzione pratica. Con il gruppo poi si sceglie cosa proporre di quanto studiato e cosa no; con i ragazzi l’occhio alla loro formazione deve essere sempre presente, il lavoro non è solo uno spettacolo teatrale ma anche di pedagogia. Durante il laboratorio vero e proprio devi lasciar sedimentare quanto appreso e accettare nuove soluzioni, poi si va a montare quello che c’è. Con Fieri Mostri abbiamo lavorato molto sodo per fare lo spettacolo e ho chiesto tanto ai ragazzi, sapendo di trattare un tema complicato. Loro hanno questa capacità di fissare le cose, una memoria strabiliante. Quando si abbandonano, sono veramente generosi e hanno un’immaginazione che stupisce.

Con i ragazzi puoi permetterti di fregartene di ciò che pensa lo spettatore; se lavori con gli adulti devi avere a che fare con una responsabilità finale che è quella dello spettatore. Con i ragazzi la responsabilità è quella di concentrarsi sul loro benessere e immaginazione, che non significa non farli lavorare. Con gli adulti puoi permetterti di pensare un po’ di più allo spettacolo, approfondire la gravità per approfondire il materiale come interessa a e non preoccuparti di quello in cui stai scavando».

Che cosa hanno recepito i ragazzi?

PP: «È sempre difficile capirlo, perché hanno una loro percezione, preoccupazioni, altri stimoli e scopi. A volte proponi cose che per te sono belle ma non sempre riesci ad azzeccare il giusto compromesso tra parte ludica e contenutistica, legata al materiale di partenza. Molto spesso trovi che i ragazzi più piccoli vogliano giocare tantissimo, mentre gli adolescenti cominciano a mettere una parte intellettuale. Di questo laboratorio a loro è rimasto il senso di un lavoro di gruppo, il fatto di organizzare insieme azioni e lo hanno fatto bene perché molto volenterosi. Un altro aspetto positivo è la ricezione del materiale dantesco, è rimasta loro addosso in maniera non scolastico e didascalico. Quando si fa laboratorio teatrale il corpo impara, il corpo non mente né la sua ricezione; interpretando il bestiario dantesco rimane un ricordo personale, come con noi la cultura, che ci deve rimanere sempre addosso».

Come luogo è stato scelto il Campo Boario, come mai?

PP: «La scelta del luogo è stata molto difficile. Laboratori all’aperto hanno sempre quella componente di distrazione per i ragazzi, e tu riesci a capire quando stai sbagliando perché si annoiano e si distraggono. Il campo Boario è un cuore pulsante della città, ma la controindicazione è che nel tardo pomeriggio c’è una serie infinita di stimoli, il luogo ti porta da un’altra parte, alcuni facevano fatica a tirare fuori la voce per recitare. Fare un laboratorio di teatro lì non è per tutti e mi ritengo fortunato ad avere trovato ragazzi che non avevano paure, qualcuno ha abbandonato ma fa parte del gioco».

Quali saranno i tuoi progetti futuri?

PP: «Ad ottobre aprirò quello che sarà il mio studio, non sarà una scuola, ma studio e sala prove. Si chiamerà Pelle d’asino – Laboratorio di arti sceniche dove farò anche una serie di laboratori con la cittadinanza. Non sarà un teatro aperto, un luogo pubblico, ma un posto in cui proporrò il mio lavoro a chi vorrà venire; mi piacerebbe lavorare con diverse fasce d’età e vedere come risponde la città di Jesi. È una sala che ho preso in affitto e ho cominciato a ristrutturare, una stanza in cui c’è solo il palcoscenico, che sarà nudo dove le persone che verranno saranno chiamate a lavorare a tutto campo. Non mi interessa portare in scena uno spettacolo e basta, ma vedere come gli altri portano se stessi al servizio degli spettacoli e dei personaggi. Non sarà una scuola in senso stretto ma una proposta di pratica scenica e mi piacerebbe proporre un discorso sul contemporaneo. Mi auguro di poter continuare a lavorare con enti pubblici e privati, con le scuole, proporre laboratori e il mio lavoro di attore, ma questa è la novità di quest’anno».

A cura di Chiara Petrucci