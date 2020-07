A Villa Lavagnino pomeriggio con il Conte | Password Magazine

CAMERATA PICENA – Un salto indietro nel tempo, nella splendida cornice di villa Lavagnino al Cassero di Camerata Picena. Domenica scorsa, la dimora storica di proprietà di Serenella Paladini ha ospitato l’evento privato Pomeriggio in Villa con il Conte organizzato da Cristina Corradini, egregia anche nel ruolo di soprano lirico. Il pubblico presente, ovviamente contingentato e nel pieno rispetto dei protocolli e delle distanze, ha potuto fin da subito di calarsi in un’atmosfera romantica, creata dai figuranti dell’associazione culturale Marche ‘800 in abito storico: non potevano mancare personaggi come il Conte Eduardo Lavagnino e la Contessa Clementina Bianchi, interpretati da Marco Nocchi e Carla Ciciliani, la cuoca Celestina impersonata da Alessandra Corradini.

Il tutto sulle note di Chopin e Bellini, musiche eseguite dal Maestro Stefano Grassoni e dal soprano. Fatti, aneddoti e storie dei Conti Lavagnino hanno incuriosito gli invitati attenti ad ascoltare.