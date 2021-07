A14, centauro muore al casello Ancona Nord dopo uno scontro | Password Magazine

ANCONA – Un centauro ha perso la vita questa mattina in A14, al casello di Ancona Nord, a seguito di un incidente stradale sulla rampa d’uscita. Lo schianto mortale è avvenuto verso le 11.30: secondo prime notizie, per cause ancora da accertare, il centauro avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro il guardrail. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118, intervenuti con l’eliambulanza. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Schianto mortale in A14 all’altezza del casello di Ancona Nord, un motociclista è rimasto vittima di un incidente attorno alle 11,30 sulla rampa di uscita dell’A14. Disagi al traffico con code lunghe 1 km tra Montemarciano e Ancona Nord, l’ uscita è chiusa per chi arriva da Bologna.