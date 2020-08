A14, perde il controllo alla guida e si ribalta. Soccorsa una donna | | Password Magazine

ANCONA – I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 18.45 circa in A.14 nel tratto autostradale tra Ancona Sud direzione Nord al Km. 222 dopo la galleria Sappanico per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento una donna ha perso il controllo dell’automezzo rovesciandosi lungo la carreggiata. La Squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre la conducente dall’auto per poi affidarla alle cure dei sanitari, i quali hanno successivamente proceduto al trasporto della paziente con l’eliambulanza all’Ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale.