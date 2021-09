A14, rimorchio carico di tessuti in fiamme: arrivano i vigili del fuoco | Password Magazine

SENIGALLIA – I vigili del fuoco stanno intervenendo in autostrada A14 tra i caselli di Senigallia e Montemarciano al Km 199.800 in corsia Sud per l’incendio di un rimorchio che trasportava tessuti. La squadra di Senigallia, in collaborazione con i colleghi della Centrale VVF di Ancona, è intervenuta con tre autobotti per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il rimorchio dell’autoarticolato utilizzando del liquido schiumogeno antincendio.

I VVF stanno ora provvedendo alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Autostradale.

Vedi il video: https://www.instagram.com/p/CUFiUKQME0M/?utm_medium=copy_link