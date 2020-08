A14, schianto fra tir: due feriti | Password Magazine

ANCONA – I vigili del Fuoco sono intervenuti alle 17,05 circa in Autostrada A.14 direzione Sud, tra i caselli di Ancona Sud e Loreto al KM. 242 per incidente stradale. Per cause in fase di accertamento si sono scontrati due automezzi pesanti ed un’autovettura. La squadra di Ancona intervenuta con un’autobotte, un mezzo di appoggio e l’autogrù ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre i feriti coinvolte nell’incidente.Due sono stati i feriti di cui una donna, trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Regionale di Torrette di Ancona. I vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.