AAA esperti di paesaggio cercasi. Avviso pubblico per il progetto Adrilink | Password Magazine

JESI – Il Comune di Jesi lancia un avviso pubblico per reclutare esperti per la definizione del Piano di Azione finalizzato alla realizzazione di un Centro di Interpretazione del Paesaggio di Jesi e della Vallesina.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa dagli Assessori promotori del progetto Cinzia Napolitano e Ugo Coltorti, e da Marco Cardinaletti (Eurocube).

Si tratta del Progetto Adrilink finanziato al cento per cento dalla Commissione Europea per circa 2 milioni di euro, che vede Jesi comune capofila insieme ad altre 9 città che si affacciano sull’Adriatico.

«È una sfida in cui credo molto – afferma Cardinaletti – un percorso iniziato lo scorso marzo e che entro tre anni vedrà la sua piena realizzazione». Focus principale intorno al quale si svilupperanno le varie fasi del piano è il paesaggio. Interpretarlo e costruire un’offerta turistica che permetta di collocare Jesi e il territorio circostante in un circuito turistico anche al di fuori di quelli standard.

Dopo un primo anno di analisi e di studio, il progetto Adrilink passa alla fase di ricerca. «Il motivo di questa conferenza stampa – spiega Cardinaletti – è quello di aprire l’iniziativa a Jesi e alla Vallesina, coinvolgendo i soggetti, gli esperti, le competenze del nostro territorio in grado di avanzare idee, proposte innovative per realizzare il Centro di Interpretazione del Paesaggio». Si tratta di individuare la location e di attivare servizi che possano dare abbrivio al motore del turismo intorno al tema del paesaggio. Un progetto forse visionario ma che permette a Jesi di diventare una destinazione turistica paesaggistica.

L’avviso pubblico a cura del Dirigente del Comune Mauro Torelli, valido per circa 15 giorni, ha come obiettivo quello di reclutare curricula rispondenti a determinati requisiti. La volontà è quella di creare un gruppo di esperti formato da stakeholders qualificati, che opererà senza oneri a carico del Comune, senza compenso, indennità di carica o gettoni di presenza.

Secondo Marco Cardinaletti, «con questo avviso pubblico capiremo chi è davvero interessato a mettere la propria professionalità e inventiva al servizio della città. Ci aspettiamo di ricevere tra trenta o quaranta curricula, in maniera indiscriminata, da soggetti e settori di varia estrazione». Una commissione esaminerà le candidature per selezionare le competenze più idonee ad interpretare il paesaggio di Jesi.

Il gruppo di esperti si incontrerà alcune volte nel corso dell’estate per individuare i gruppi tematici su cui articolare l’offerta turistica: culturale, sportiva, enogastronomica, solo per citare alcuni spunti su cui lavorare.

Il primo workshop sarà in presenza, entro il mese di luglio, magari durante una giornata dedicata al paesaggio.

Qual è la ricaduta per gli esperti che si candideranno a che verranno selezionati dalla commissione?

La possibilità di concorrere ad un bando di gara per appaltare la realizzazione del Centro di interpretazione del Paesaggio e la messa in attività dei servizi collaterali.

Chi può candidarsi?

L’avviso pubblico promosso in conferenza stampa vuole sollecitare le manifestazioni di interesse dei seguenti soggetti/categorie professionali:

Architetti, Ingegneri, Geologi, Paesaggisti, Esperti di Pianificazione territoriale

Naturalisti, Educatori ambientali

Economisti

Guide Turistiche, Ambientali e Culturali

Esperti di comunicazione e marketing

Esperti e operatori culturali

Storici

Scrittori e storyteller

Artisti e performers

Operatori turistici ed esperti di politiche del Turismo

Ricercatori, Professori, Esperti di Paesaggio

Esperti di ICT e Smart Technologies

«Cechiamo qualcosa che non c’è ancora e che non va a sovrastare altri progetti messi in campo dal Comune», sostiene l’assessore Cinzia Napolitano.

Belle parole sull’intraprendenza e sull’essere visionario di Marco Cardinaletti quelle spese in conferenza stampa dall’Assessore Ugo Coltorti. “Marco è capace di farci sognare. Grazie a lui e al suo team e a tutta l’Amministrazione per il grande lavoro profuso in questa iniziativa. Un lavoro che mette a sistema non solo la nostra città ma anche la Vallesina. Un progetto bello e innovativo, una delle cose più straordinarie in programma».