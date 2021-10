«Accoltellamento Moie, avviare confronto per prevenire altre simili tragedie» | Password Magazine

MOIE- Ha lasciato tutti senza fiato la vicenda dell’accoltellamento in famiglia avvenuto quasi una settimana fa a Moie. Era l’alba di martedì mattina quando da un appartamento di via Marche volano delle urla: una donna di 35 anni, tunisina, viene accoltellata dal marito 47enne, suo connazionale. Seguiranno le sirene di ambulanza e forze dell’ordine giunte repentinamente sul posto.

La donna ora è ricoverata in gravissime condizioni a Torrette e ha già subito due interventi, all’uomo è stato convalidato lo stato di arresto e si trova ora in carcere. Il 47enne operaio metalmeccanico, ha anche dovuto cambiare difensore: in un primo momento aveva infatti nominato Tiziano Consoli, che però ha dovuto poi rinunciare per incompatibilità, essendo sindaco del comune dove è avvenuto il fatto. A difendere l’uomo è ora l’avvocato Rino Bartera.

Tutta la comunità è rimasta scioccata dall’accaduto, avendo in testa le tante, troppe vittime di femminicidi ed essendo consapevoli del grandissimo problema sociale della violenza di genere, che adesso sembra essere più vicino. Oltre alle manifestazioni di solidarietà e di vicinanza pervenute alla donna sui social dalla popolazione sgomenta, anche la politica cittadina è intervenuta sull’accaduto

«Sul tragico episodio accaduto nel nostro comune, che vede ancora una volta, una donna vittima della violenza di un uomo, non possiamo far altro che interrogarci su un problema reale, concreto e sempre più attuale. Un problema che emerge nella sua drammaticità come la punta di un iceberg, ma che porta con sé vissuti di sofferenza di tutto un nucleo familiare – queste le parole di Percorso Civico, gruppo all’opposizione che insiste sulla drammaticità di questa piaga sociale – Una lista troppo lunga quella dei femminicidi e dei tentati femminicidi in Italia, una lista aggravata dalla pandemia, che ha costretto nei periodi di forzato confinamento vittima e carnefice ad una convivenza obbligata. Una lista che oggi ha toccato anche la nostra comunità». Da qui la proposta di Percorso Civico di «uno spazio di confronto e dialogo, per meglio comprendere le dinamiche che guidano tali violenze e allo scopo di prevenire altre simili tragedie, perchè la tutela della comunità in cui viviamo passa necessariamente anche per la protezione del singolo, del più debole, del più indifeso».

Sulla tragedia di Moie è intervenuta anche l’assessore ai servizi sociali di Maiolati Spontini Beatrice Testadiferro: «Non ci sono parole per esprimere il dolore di fronte a quanto accaduto. La vicenda drammatica che si è consumata in una famiglia residente nel comune lascia sgomenti. I servizi sociali incaricati si stanno occupando della situazione. Ci auguriamo che la signora possa superare questo momento e tornare alla normalità». Oltre alle forze politiche, anche alcune associazioni del territorio stanno lavorando ad eventi di sensibilizzazione contro le violenze di genere.

L’Ar.co, associazione cittadina di artigiani e commercianti di Moie e Maiolati Spontini, sta infatti organizzando un evento, ancora in fase di sviluppo contro la violenza di genere che si terrà il 25 novembre.