Acquaroli a Speranza: «Una zona gialla rafforzata per le Marche» | Password Magazine

REGIONE – Una zona gialla rafforzata per le Marche: questa è la proposta avanzata dal presidente della Regione Francesco Acquaroli al ministro della Saluta: «Nella lettera che ho inviato ieri a Speranza – ha dichiarato il Governatore ai giornalisti – ho avanzato l’ipotesi di introdurre delle ordinanze della Regione» . Per Acquaroli è giusto applicare sui territori misure per mettere in sicurezza ma non deve mancare il confronto con il territorio: «L’ipotesi di un giallo rafforzato consentirebbe una maggiore operatività e respiro alle attività economiche durante la settimana ma poi nel weekend, quando il rischio di assembramenti è più alto, si può arrivare a delle restrizioni da parte della Regione. Questo perché noto una sofferenza davvero forte in troppi settori» .