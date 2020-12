REGIONE – Marche ancora arancioni dopo l’annuncio di Conte. Lo conferma il Governatore Francesco Acquaroli che chiarisce: «Ricordo a tutti che l’attuale ordinanza che pone le Marche in zona arancione sarà in vigore fino a sabato alle ore 24. Domani sapremo in maniera definitiva se potremo tornare in “zona gialla”».