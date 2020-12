Acquaroli: «Marche di nuovo 'gialle' da domenica» | Password Magazine

REGIONE – Le Marche di nuovo gialle da domenica. Lo annuncia il Governatore Francesco Acquaroli: «Finalmente è arrivata la conferma che tutti aspettavamo: da Domenica torniamo in “zona gialla”. Questa notizia ci fa piacere ma non deve essere considerata come una esenzione da ogni responsabilità. Il virus continua a circolare e ogni giorno registriamo un numero di soggetti positivi ancora cospicuo. Se non è necessario, dunque, dobbiamo cercare evitare luoghi di potenziale affollamento, dobbiamo tutti impegnarci al massimo per far sì che la nostra regione resti stabilmente in fascia gialla. Mi raccomando, il colore della nostra regione è nelle vostre mani. Vi prego di aiutarci!».