Acquaroli: «Marche in arancione ma abbiamo i numeri per essere gialli» | Password Magazine

FANO – «Arancioni per decreto anche se abbiamo i numeri, escluso il dato dei ricoveri ospedalieri e terapie intensive, per essere gialli». Lo ha dichiarato stamattina il governatore delle Marche Francesco Acquaroli, a margine dell’iniziativa sul turismo organizzata da Confcommercio Pesaro-Urbino a Fano.

«Il numero Rt sta scendendo e anche l’incidenza dei numeri di casi positivi su 100 mila – spiega il presidente della regione Marche -. Oggi più di arancione non possiamo essere per decreto (che impone solo zone arancioni e rosse fino al 30 aprile, ndr) quindi dobbiamo far massima attenzione affinché la curva non vada a risalire proprio nel momento in cui il Governo decidesse di darci delle opportunità».