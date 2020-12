Acquaroli negativo al secondo tampone: «Finisce la mia quarantena» | Password Magazine

REGIONE – Finisce il periodo di quarantena per Acquaroli che, nel giorno dell’Immacolata, comunica di essere negativo al covid. «Voglio condividere con voi una notizia positiva che mi riguarda, ieri sera mi hanno comunicato che anche il secondo tampone è risultato negativo e quindi qui finisce la mia quarantena. Grazie per la vicinanza che mi avete fatto sentire in tutti questi giorni».

Il Governatore delle Marche si era messo in autoisolamento dopo aver scoperto la positività al covid della moglie. Negativo al primo tampone, ha atteso l’esisto di un secondo test e terminato così i giorni di quarantena.