Acquaroli, test, covid, negativo | Password Magazine

REGIONE – Tampone negativo per il governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli. A darne notizia è lui stesso, dopo l’accertata positività della moglie: «Il risultato del tampone è negativo. Questo non significa nulla per me, poiché devo aspettare il tempo necessario sperando di non diventare positivo e resterò in isolamento. Tutti coloro che sono venuti in contatto con me nella scorsa settimana possono ritenersi tranquilli».