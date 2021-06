Acquaroli: «Scende ancora il numero dei contagi, Marche verso la zona bianca». | Password Magazine

ANCONA – «Per la seconda settimana consecutiva nella nostra regione i numeri del contagio sono da zona bianca». Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, si mostra fiducioso: «Dopo la scorsa settimana, con 34 nuovi positivi settimanali su 100.000 abitanti, questa settimana il dato è sceso e si è attestato a 27,5. Se anche la prossima settimana si confermerà questa tendenza, come tutti auspichiamo, da lunedì 21 anche le Marche saranno finalmente in zona bianca». Attualmente sono 80 le persone ricoverate per covid negli ospedali marchigiani, 10 quelli in terapia intensiva. Nell’ultima giornata sono 43 i positivi rilevati su 1.257 nuove diagnosi (3,4%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.