Acquaroli: «Screening di massa da venerdì» | Password Magazine

REGIONE – «Dal prossimo fine settimana, a partire da venerdì, inizieremo lo screening di massa, strumento utile a contrastare la diffusione del virus. Conto su di voi, facciamo squadra».

Così annuncia il governatore Francesco Acquaroli, invitando la popolazione a un atteggiamento di massima prudenza e collaborazione.

Le Marche sono la prima Regione a promuovere l’iniziativa di screening su larga scala, dopo il progetto di screening diffuso eseguito nei giorni scorsi in Alto Adige. Si inizia dal 18 dicembre dalle città capoluogo di Provincia (Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo), a seguire le città con più di 20 mila abitanti (Senigallia, Jesi, Osimo, Fabriano, Falconara Marittima, San Benedetto del Tronto, Porto Sant’Elpidio, Civitanova Marche, Recanati e Fano), e un target di popolazione di 698.651 abitanti, per poi proseguire a gennaio con la seconda fase, che coinvolgerà tutti gli altri comuni marchigiani con meno di 20 mila abitanti, per un target di 819.749 cittadini.