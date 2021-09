Acquista un iPhone online ma è una truffa: denunciato 35enne | Password Magazine

ANCONA – I Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno deferito in stato di libertà un 35enne, residente nella provincia di Roma, ritenuto responsabile del reato di truffa.

Le indagini sono state condotte dai militari della Stazione di Ancona Brecce Bianche e sono partite dalla denuncia sporta da un 61enne del posto: l’uomo, infatti, nello scorso mese di agosto aveva deciso di acquistare un iPhone 11 su un sito di e-commerce. Allettato in particolar modo da un’offerta, il 61enne, dopo aver contattato il venditore ed aver avuto rassicurazioni sulla bontà del prodotto, aveva così eseguito un bonifico da circa 650 euro a titolo di pagamento dello smartphone ma ben presto si è reso conto di essere caduto nel tranello tesogli da un truffatore. Con il passare dei giorni, infatti, l’iPhone non veniva consegnato: il 61enne ha così ricontattato il venditore, chiedendo senza successo di essere rimborsato.

Pertanto, ha deciso di denunciare l’accaduto ai militari di Via Flavia che, dopo una rapida attività di indagine, hanno identificato il 35enne romano, peraltro già noto per precedenti analoghi, deferendolo in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.