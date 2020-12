Addio a Corrado Olmi, l'attore jesino si è spento a 94 anni | Password Magazine

JESI – Si è spento il grande attore jesino Corrado Olmi. Aveva 94 anni. L’uomo si è spento a Roma, in ospedale, dove era ricoverato per una patologia aggravata anche dal covid.

Nato a Jesi, da giovane raggiunse Roma dove conseguì la laurea in Giurisprudenza. Attore di teatro partecipò anche in sceneggiati televisivi e varietà, approdando anche al cinema. Dalla prima metà degli anni cinquanta prese parte a diversi film. Per la pellicola La cena (1998) di Ettore Scola vinse un Nastro d’argento al migliore attore non protagonista assieme a tutto il resto del cast. Nel 1993 ha ricevuto il premio Una Vita per il Teatro conferitogli in Campidoglio. Più di recente, insieme a Nadia Furlan, ha dato vita alla compagnia teatrale “La Nuova Operetta”.

«La scomparsa di Corrado Olmi è una triste notizia per Jesi, città a cui era legato da un amore viscerale – sono le parole del sindaco Massimo Bacci – Ci lascia un grande artista di cinema e di teatro, compagno di viaggio di un’altra straordinaria jesina della seconda metà del secolo scorso come Valeria Moriconi, ma anche apprezzatissimo scenografo e disegnatore. Ho scelto di ricordarlo in questa foto con il prof. Antonio Ramini (foto in primo piano), con cui aveva collaborato all’Università degli Adulti ed a cui proprio ieri abbiamo conferito la cittadinanza benemerita alla memoria, insieme a Giorgio Merighi e Marianeve Padalino. Sono certo che lui, da lassù, avrà apprezzato con piacere! Arrivederci Maestro!»