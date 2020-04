Addio a Elvio, parrucchiere ‘Maestro’ nella sua città

JESI – Si è spento all’età di 73 anni Elvio Cittadini, noto parrucchiere di Jesi, scomparso improvvisamente oggi nella sua abitazione. In città era conosciuto come ‘Il Maestro’: così lo chiamavano in tanti e così è anche riportato nel manifesto funebre, di fianco il suo nome. Un riconoscimento che si era meritato, avendo insegnato il mestiere del taglio e piega a molti professionisti che lo ricordano con tanto affetto. Un’arte che aveva trasmesso alla figlia, Sara, con cui portava avanti il salone in via Mazzini, a Jesi.

A piangere la sua scomparsa la moglie Daniela e poi le figlie, oltre a Sara, Benedetta e Serena.

Gli accertamenti medici sulla salma sono previsti per domani, i funerali, organizzati da Gruppo Bondoni, si svolgeranno il 2 maggio alle ore 10.30 in forma privati. La tumulazione al cimitero di Monsano.