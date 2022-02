Addio a Enrica, nota ristoratrice titolare de La Rosa dei Venti | Password Magazine

ANCONA – Si è spenta oggi all’età di 76 anni Enrica Massa, storica ristoratrice del capoluogo dorico.

Nel 1978 aveva aperto in via De Gasperi la pizzeria che prendeva il suo nome “Da Enrica” e poi, dopo dieci anni, aveva deciso di avviare La Rosa dei Venti, ristorante in via Flaminia. Enrica se n’è andata all’improvviso, lasciando nel dolore i figli Andrea, Salvatore e Antonella e suoi nipoti Lucrezia, Michele, Filippo, Emanuele, Luca e Cecilia che la ricorderanno per sempre con estremo affetto.

La Rosa dei Venti era un luogo storico che per 40 anni ha ospitato persone e personalità di ogni tipo «dai magistrati al personale della capitaneria di porto, passando per i colleghi degli altri ristoranti che, dopo aver staccato, venivano a mangiarsi la pizza» è il ricordo del figlio Andrea Bonino. «Lei per tutta questa gente ha cucinato per quasi quarant’anni pizze e primi – dice -. Lavorava duramente e amava rendere felici le persone che frequentavano i suoi locali. Quando qualcosa andava storto si rammaricava moltissimo. Chiamava tutti “amore”, era il suo modo di essere. Non possiamo che ringraziare tutto il pubblico di Ancona e i clienti delle Marche per la grande soddisfazione che avete dato a una semplice ristoratrice. Nel dicembre del 2012, era andata in pensione portando con sé tanti ricordi. Anche molti dei suoi allievi la ricordavano con affetto».

I funerali si terranno sabato 5 febbraio alle ore 10 presso la chiesa dei Salesiani di Don Bosco. Dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero locale. La camera ardente sarà allestita nella sua abitazione venerdì 4 febbraio dalle ore 9.