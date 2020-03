Addio a Filippo Ghislieri: muore a Monza l’architetto 53enne

JESI – Si è spento questa mattina a Monza Luigi Filippo Ghislieri Amici Ferretti, architetto ed esponente di una delle famiglie nobili più antiche di Jesi.

Personaggio di spicco in città, 53 anni, con il titolo di marchese, viveva tra Jesi e Milano per ragioni di lavoro. Da alcuni mesi si era però trasferito nella città meneghina, in attesa di ricevere un trapianto di fegato. Le sue condizioni si sono però aggravate negli ultimi giorni, a causa di una polmonite che lo ha portato alla morte.

I funerali si svolgeranno a Milano, in forma privata.