Addio a Isabella Ferretti, scomparsa a 58 anni

JESI – Si è spenta all’età di 58 anni Isabella Ferretti, ingegnere e titolare dell’omonima agenzia immobiliare e consulenza di via Ancona a Jesi. Una professionista amata e stimata, sempre precisa e puntuale, strappata alla vita troppo presto. Viveva a Monsano insieme al marito, Paolo Bianchi anche lui stimato ingegnere con un suo studio professionale. Aveva una figlia, Giulia, medico, due sorelle e genitori conosciuti e apprezzati dall’intera comunità. Isabella è stata ritrovata ieri mattina nel suo letto, senza vita, nella sua abitazione. Purtroppo non c’è stato niente da fare, il decesso era avvenuto già da qualche ora. Non note le cause, forse un malore improvviso. Saranno gli accertamenti a fare chiarezza sull’accaduto. Grande il vuoto e lo sconforto che Isabella lascia nel cuore di chi l’ha conosciuta. Una donna determinata, innamorata della sua professione: con la sua agenzia gestiva diversi condomini tra Jesi e Monsano, anche il complesso Mercantini. «Una professionista onesta e preparata» dicono di lei colleghi e clienti.

«Una parte di me se ne è andata con te per sempre – sono le parole di dolore della sorella sui social – Sei stata una sorella meravigliosa. Ora sono io che ho bisogno di te, delle tue consulenze e tu mi aiuterai da lassù» .