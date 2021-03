Addio a Italo Giuliani, il sindaco Bacci: «Se ne va un uomo di sport»  | Password Magazine

JESI – Si è spento Italo Giuliani, presidente della Polisportiva Libertas di Jesi e vedovo di Fiorella Scarponi, la donna vittima l’estate scorsa dell’omicidio di via Saveri. A pochi mesi da quella tragedia se ne è andato anche lui, all’età di 75 anni.

«A livello personale e dell’intera Amministrazione comunale desidero esprimere i sensi di profondo cordoglio per la scomparsa di Italo Giuliani, indiscussa figura di riferimento dello sport di Jesi per lunghi decenni».

Così il sindaco Massimo Bacci che ha aggiunto: «Con passione, impegno e dedizione Italo ha guidato la Polisportiva Libertas, la sua seconda casa, coinvolgendo intere generazioni di jesini in un progetto che, accanto all’attività sportiva, ha saputo coniugare la crescita integrale di ragazze e ragazzi.