Addio a Maria Pia, l'ultracentenaria simbolo di San Savino | Password Magazine

JESI – Avrebbe compiuto 105 anni l’estate prossima Maria Pia Boria, scomparsa la notte scorsa presso la sua abitazione.

Se ne è andata in silenzio e serenamente la forte e determinata ultracentenaria, simbolo del quartiere San Savino.

É sua l’impronta della mano posta al di sotto del monumento «Punto di Contatto», inaugurato nel 2017 su iniziativa dell’associazione culturale Victoria, promotrice del San Savino Linking Festival, per perpetuare nel futuro le radici delle strade e vie che ruotano intorno quella piazza e creare così un punto di contatto tra più generazioni. A realizzare il calco in argilla era stato Massimo Ippoliti durante una delle prime edizioni della festa, per poi farne l’impronta che resterà per sempre alla base del monumento. Maria Pia ha vissuto nel quartiere per 30 anni. Classe 1916, jesina d’origine, era nata nel quartiere Prato: si era sposata a 20 anni ed aveva seguito il marito ad Ancona ma poi era riuscita a tornare nella sua città d’origine. Vedova dal 1978, non aveva figli ma nipoti, tra cui la signora Maria Enrichetta Di Toro che ha seguito la sua situazione fino all’ultimo: «Era una donna forte e autoritaria – la ricorda -. Decisa, ha persino lasciato disposizioni per il suo funerale. Aveva pianificato tutto: sarà una messa cantata, come lei voleva».

Ogni volta che a Jesi c’era il San Savino Linking Festival, per Maria Pia era una festa. Tutti potevano vederla scendere in piazza anche se negli ultimi tempi – prima che il covid segnasse lo stop ad eventi e manifestazioni – ammirava la festa dal balcone del suo appartamento, al terzo piano di una palazzina e affacciato su San Savino. A quel punto, però, erano partecipanti ed organizzatori a salire da lei. E ad aspettarli, c’era sempre un piccolo rinfresco.

Parole anche da Giuseppe Romagnoli, ideatore del San Savino Linking Festival: «Era un po’ la nostra piccola mascotte – fa sapere, triste -. La ricorderemo sempre coma una donna accogliente, dal sorriso vero, che non giudica. Un vero esempio di cittadinanza attiva, il suo messaggio è un lascito prezioso per le future generazioni».

Il 6 agosto del 2020 aveva festeggiato i suoi 104 anni, ricevendo a sorpresa la visita del sindaco Massimo Bacci e del parroco di San Giuseppe Don Giuliano. I funerali saranno celebrati venerdì alle 15, alla Chiesa di San Giuseppe. La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori (in Via Don Battistoni, 2/a) e sarà disponibile alle visite dalle ore 10:00 di giovedì 20 maggio alla Casa del Commiato Ciccoli & Brunori.