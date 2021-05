Addio a Piera Scoccianti, insegnò ai licei Classico e Scientifico di Jesi | Password Magazine

JESI – Si è spenta all’età di 87 anni la prof.ssa Piera Scoccianti, ved. Ginesi. Laureata in lettere antiche all’Università di Roma all’età di 22 anni e immediatamente entrata in ruolo, ha insegnato Lettere e lingue antiche inizialmente presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Jesi e successivamente per circa 20 anni pressi il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci. Numerose le testimonianze di affetto pervenute da ex alunni che la ricordano per la preparazione ed il rigore morale.

Lascia i figli Giulia e Fabio, il genero Furio, la nuora Lucia, i nipoti Irene, Francesco, Michele, Andrea ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani, 4 Maggio, alle ore 15 nella Chiesa Regina della Pace di Jesi.