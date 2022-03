Addio a Raffaele, ex centralinista e custode del Comune di Jesi | Password Magazine

JESI – Si è spento ieri all’età di 85 anni Raffaele Ramazzotti, ex dipendente del Comune di Jesi.

«Per 40 anni centralinista e per tanti altri anni ancora custode del Municipio, ha rappresentato per più di mezzo secolo una figura di riferimento per tutti coloro che quotidianamente operavano tra gli uffici» è il ricordo diffuso dal Comune di Jesi questa mattina. «Nel giorno della sua scomparsa, l’Amministrazione comunale e i dipendenti tutti lo ricordano con affetto ed esprimono ai familiari i sensi di profondo cordoglio».

La salma si trova nella Casa Funeraria Santarelli di Monsano e sarà disponibile alle visite dalle ore 10. 30 di mercoledì 2 marzo. I funerali si svolgeranno giovedì 3 marzo 2022 alle ore 10 con rito Cattolico presso la Chiesa San Francesco D’Assisi di Jesi.