Addio a Roberto Vitali, l'autista buono di Jesi | Password Magazine

JESI – Addio a Roberto Vitali, scomparso la notte scorsa all’età di 54 anni, nella sua abitazione. Da tempo, soffriva di un male che non gli ha lasciato scampo. Roberto era molto conosciuto in città, soprattutto per il lavoro di autista alla Autolinee Crognaletti.

La famiglia Fava Zanotti vuole ricordarlo con queste parole: «Era una persona d’oro, buona ed onesta. Lo ricorderemo sempre per la sua gentilezza e generosità».

Vitali era amatissimo da colleghi e dagli studenti per la sua simpatia.

A ricordarlo con una foto e una preghiera sulla pagina social ‘il Gruppo di Preghiera San Pio da Pietrelcina’ di Jesi: «Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie Laura e ai suoi familiari. Grazie Roberto! Con la tua professionalità e simpatia ci hai guidato verso tanti Pellegrinaggi, rendendo “unico” ogni viaggio. Ti vogliamo bene!!»

I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 10 al Divino Amore (in via Roma)

La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori a Jesi (in Via Don Battistoni, 2/a) e sarà disponibile alle visite dalle 8.30 di venerdì 30 luglio.