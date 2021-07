Addio a Simona Patane', una vita dedicata ai bambini cardiopatici | Password Magazine

ANCONA – Addio a Simona Patane’, 46 anni, una delle Fondatrici del Comitato Genitori Bambini Cardiopatici di Torrette. Da tempo lottava contro un male che l’ha strappata via alla vita.

Il Direttore Generale Dott. Michele Caporossi assieme a tutta la Direzione Generale esprimono la loro vicinanza alla Associazione di Volontariato “Un Battito D’Ali” per la scomparsa della tenace volontaria: «Ci sentiamo di esprimere enorme gratitudine per il suo strenuo impegno mostrato a sostegno dei piccoli pazienti con cardiopatia congenita e a supporto delle loro famiglie – si legge in una nota – Il suo impegno associativo resterà un’eredità importante ed indelebile per la Vostra Associazione e per tutti noi».

Nel 2017 aveva voluto con tutto il cuore questa associazione di genitori, insieme a mamma Valentina e papà Giampaolo proprio per migliorare la qualità di vita dei piccoli cardiopatici. «Ciao Simona – si legge sulla pagina dell’associazione -. Grazie per le tue parole di conforto che rivolgevi sempre a chi ne aveva bisogno e soprattutto grazie per il bel sorriso che ci donavi».