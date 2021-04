Addio al poeta Francesco Scarabicchi, collaboratore e amico della biblioteca La Fornace | Password Magazine

ANCONA – Addio al poeta anconetano Francesco Scarabicchi, venuto a mancare la notte scorsa all’Inrca, dopo una lunga malattia. Aveva compiuto da poco 70 anni. «La scomparsa del grande poeta Francesco Scarabicchi non ci coglie impreparati, ma questo non diminuisce la tristezza in cui ci fa sprofondare – sono le parole del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli -. Scarabicchi è uno dei più grandi poeti italiani. Un uomo sincero, di immensa onestà intellettuale, che con le sue opere ha dato lustro alla città di Ancona, che amava e voleva sempre migliore, e su cui ha scritto pagine bellissime. La sua attenzione verso il ricordo dei grandi del Novecento è quello che prendiamo come impegno, mentre la sua capacità di rendere solida ogni parola scritta e pronunciata, resta la testimonianza per tutta la comunità. Gli dobbiamo molto, e ci stringiamo attorno alla moglie Liana, donna di grande tempra e dolcezza, e ai loro figli». Cordoglio anche dall’Amministrazione comunale di Maiolati Spontini. Oltre ad essere spesso presente alla Biblioteca La Fornace insieme a Massimo Raffaeli per incontri culturali, scrisse una poesia su Moie, la quale è stata musicata da Padre Armando Pierucci.

«Un intellettuale – sottolinea il sindaco Tiziano Consoli – che ha donato tanto al nostro territorio. Ci uniamo al dolore dei familiari, della moglie Carmela e dei figli Chiara e Giacomo, e di quanti hanno apprezzato la sua umanità e la sua capacità di suscitare amore per la riflessione e per la bellezza. La sua poesia e la sua produzione artistica, dense di memoria e di immagini suggestive, sono e resteranno una voce importante della cultura, capace di entrare in dialogo con il tempo e con le persone di ogni età».

Poeta e scrittore, aveva ideato e proposto per diversi anni la rassegna “Scrittori leggono scrittori”, organizzata insieme con Massimo Raffaeli alla biblioteca La Fornace.

Era un collaboratore e un amico del centro culturale “eFFeMMe23” di Moie. Amava frequentare questo luogo, che conosceva da molto tempo e di cui aveva detto: «I libri vivono vivi, se li senti, se di loro rammenti odore e forma, ospiti solidali del cammino, antiche sentinelle della notte, poggiate l’una all’altra per destino. La Fornace di Moie è per me un luogo privilegiato, che frequento da molti anni e rammento fornace diroccata e cadente, da quando, bambino, venivo a Moie di Maiolati con mio padre. Dal fuoco alle parole, dal fuoco alle immagini e ai suoni, dal fuoco a questo presente, la sua ricchezza è ora quella di far circolare cultura, conoscenze, esperienze nell’ortodossia del libro».

I funerali si svolgeranno domani mattina ad Ancona, alle 10, nella chiesa di Santa Maria dei Servi.