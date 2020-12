Addio al prof. Giuseppe Gasparetti | Password Magazine

JESI – Si è spento ieri all’età di 77 anni Giuseppe Gasparetti o «Peppe» per chi lo conosceva bene. Professore di matematica da tempo in pensione, Gasparetti era malato da tempo e si stava sottoponendo a cure presso l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è morto.

Uomo di sport e solidarietà, ricopriva il ruolo di vice presidente al Circolo cittadino, di cui era socio storico:

«Lo vogliamo ricordare come una persona di grande valore e spessore sempre molto disponibile in ogni circostanza – fa sapere il Circolo Alessandro Carbonari Tennis Team -. È stato un riferimento essenziale ed imprescindibile per tutto il Circolo che lo contraddistingueva per la sua profondità e pacatezza».

Parole di cordoglio anche da AIA Jesi: «Giuseppe Gasparetti se ne è andato in punta di piedi, con quella discrezione che ne ha connotato l’esistenza. Il nostro amico e maestro, il nostro ex presidente di sezione ci ha lasciato stamattina. E noi, stringendoci alla famiglia e condividendone il dolore, ripetiamo: et mors ultra non erit… La morte un giorno non ci sarà più!».

Anche l’Avis di Jesi ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe Gasparetti: «Era stato un donatore di sangue, consigliere dell’associazione di volontariato e attualmente sindaco revisore. Lo abbiamo considerato sempre una brava persona, seria e capace, sempre attenta ai valori della donazione e della cittadinanza attiva: ovunque fosse spendeva sempre una parola per spronare alla donazione di sangue o quella del plasma».

I funerali si svolgeranno domani giovedì 10 dicembre 2020 alle ore 14:30 con rito Cattolico presso la Chiesa San Giuseppe di Jesi.