Addio al sorriso di Patrizia, storico volto della Pasticceria Zoppi | Password Magazine

JESI – Si è spenta all’età di 42 anni Patrizia Ferretti, storica dipendente della Pasticceria Zoppi.

«Un lutto improvviso e difficile da accettare – è il cordoglio dei titolari Armando e Luciano e di tutto lo staff –

Patrizia era la ragazza del sorriso, sempre gentile ed educata, disponibile. Erano venti anni che lavorava con noi, in pratica una di famiglia. Tutti i clienti le volevano bene per il suo modo gentile e cordiale. Lascia un vuoto incolmabile». Una terribile malattia non ha lasciato scampo a questa giovane mamma che si è spenta a soli 42 anni all’ospedale regionale di Torrette, dove era ricoverata. Lascia una figlia e il marito Massimiliano.

Per chi volesse darle un ultimo saluto, la salma si trova nella Casa Funeraria Bondoni Via Dell’ Industria 3 di Castelplanio, disponibile alle visite già dalle 12 di oggi. I funerali si svolgeranno martedì 3 maggio alle ore 15.30 presso la chiesa San Francesco D’ Assisi di Jesi. La salma sarà tumulata al cimitero di Monsano.