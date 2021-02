Addio all'avvocato Cesare Serrini | Password Magazine

JESI – Si è spento l’avvocato Cesare Serrini, noto in città anche per aver ricoperto incarichi pubblici ed istituzionali. Era stato vice sindaco di Jesi con la Giunta Girolimini, consigliere regionale e presidente del Comitato di Gestione della U.S.L. n.10 di Jesi. Nel 2002 sfidò alle urne Belcecchi.

«Ricordo con grande stima Cesare Serrini, professionista molto apprezzato e personalità impegnata per lunghi anni nelle istituzioni, in particolare come consigliere comunale, consigliere regionale, assessore e vicesindaco, sempre fedele agli ideali socialisti – è il ricordo del sindaco Massimo Bacci – Con lui mi ero confrontato quando decisi di candidarmi alla carica di Sindaco, ricevendo utili suggerimenti e preziosi consigli. Alla moglie e al figlio i sensi del mio partecipato cordoglio e di quello di tutta l’Amministrazione comunale».

Serrini si è spento nella notte, nella sua abitazione, per un malore improvviso. Aveva 67 anni.